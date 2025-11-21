Косово назначило досрочные парламентские выборы на 28 декабря
Страну ждут выборы после провала формирования правительства.
Президент Косово Вьоса Османи объявила, что досрочные парламентские выборы пройдут 28 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.
Решение принято после того, как премьер Альбин Курти и его партия "Самоопределение" не смогли сформировать новое правительство.
Османи подчеркнула, что 28 декабря - "единственная возможная дата" для голосования. Последняя попытка сформировать кабинет провалилась 19 ноября: предложенный состав правительства поддержали лишь 56 из 120 депутатов. Теперь страна должна провести выборы в течение 40 дней после президентского указа, как того требует конституция.
Политический кризис в Косово продолжается с февраля, когда прошли парламентские выборы - впервые за 17 лет строго в предусмотренные сроки. После голосования парламент более полугода не мог избрать своё руководство, что потребовало вмешательства Конституционного суда. Ещё три месяца заняли попытки договориться о составе кабинета. Спустя девять месяцев правящая партия так и не смогла сформировать правительство, что и привело страну к новым выборам.
