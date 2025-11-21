Президент Косово Вьоса Османи объявила, что досрочные парламентские выборы пройдут 28 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.

Решение принято после того, как премьер Альбин Курти и его партия "Самоопределение" не смогли сформировать новое правительство.

Османи подчеркнула, что 28 декабря - "единственная возможная дата" для голосования. Последняя попытка сформировать кабинет провалилась 19 ноября: предложенный состав правительства поддержали лишь 56 из 120 депутатов. Теперь страна должна провести выборы в течение 40 дней после президентского указа, как того требует конституция.

Политический кризис в Косово продолжается с февраля, когда прошли парламентские выборы - впервые за 17 лет строго в предусмотренные сроки. После голосования парламент более полугода не мог избрать своё руководство, что потребовало вмешательства Конституционного суда. Ещё три месяца заняли попытки договориться о составе кабинета. Спустя девять месяцев правящая партия так и не смогла сформировать правительство, что и привело страну к новым выборам.