В Костанае завершилось громкое уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс: специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил местного жителя к 20 годам лишения свободы за убийство 16-летнего Данияра Нургалиева, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, трагедия произошла 9 января 2025 года. Обвиняемый С., ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры со своей сожительницей он решил жестоко отомстить, нанеся удар по самому уязвимому - её сыну.

Пока подросток спал в зальной комнате, мужчина с особой жестокостью начал избивать его различными бытовыми предметами, а затем задушил. От полученных травм мальчик скончался на месте. В момент преступления он находился в беспомощном состоянии.

Мать подростка пыталась остановить преступника, но тот набросился и на неё, избив руками и ногами. Женщина получила лёгкие телесные повреждения.

Прокуратура настаивала на признании опасного рецидива и потребовала максимального наказания - 20 лет лишения свободы. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство, наряду с наличием у подсудимого хронического заболевания. Однако факт рецидива и алкогольного опьянения в момент преступления были расценены как отягчающие.