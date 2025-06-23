Прокуратура потребовала признать в действиях подсудимого опасный рецидив и назначить максимальное наказание. Сам обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние и наличие у мужчины заболевания. Однако на решение повлияли и отягчающие факторы — состояние алкогольного опьянения во время преступления и рецидив.
Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы: первые пять лет - в учреждении полной безопасности, оставшиеся - в учреждении чрезвычайной безопасности. Кроме того, суд назначил принудительное лечение от алкоголизма.
Приговор пока не вступил в законную силу.