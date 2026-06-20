Костанай хочет перенять опыт Татарстана, но для этого нужен 1 млрд тенге

Обещания костанайских властей о большой сети велодорожек давно перешли в разряд дежурных. Последнее прозвучало из уст самого акима Марата Жундубаева в начале прошлого года, причём с конкретными цифрами: длиной, суммой и сроками. По словам градоначальника, дорожка должна была появиться к концу года. Жители её так и не увидели.

В этом году аким выступил снова. Длина сети выросла вдвое, траты втрое, а к планам добавился опыт Альметьевска, велостолицы России. Сроки начала работ при этом снова повисли в воздухе. Параллельно растут жалобы: в городе скоро «добьют» последние велотреки в парках из-за наплыва пешеходов и нехватки денег на ремонт.

Сначала обещали бесшовную

О том, что к концу прошлого года в городе появится самая большая бесшовная велодорожка, горожане узнали ещё в начале зимы. Её планировали проложить в застраивающемся в сторону Рудного микрорайоне Кунай: через сквер к проспекту Аль-Фараби, соединяя окраину с центром.

«Уже в этом году планируется создание бесшовной велосипедной дорожки, которая не будет пересекаться со светофорами, протяженностью 18 километров в микрорайоне Кунай. В дальнейшем сеть будет расширена и до 2029 года появится уже 36,6 километров дорожек. Мы уже заложили на эти цели 264 млн тенге», – рапортовал в начале прошлого года аким Костаная Марат Жундубаев.

Однако ни сквера, ни бесшовной велодорожки в Кунае нет по сей день. Велолюбители относились к идее скептически, но надеялись на лучшее. В этом году сбылись их худшие опасения, что дорожек не будет.

По официальным данным отдела ЖКХ акимата, сейчас в городе около 7,5 км велодорожек. Сетью они не считаются: разбросаны по паркам и зонам отдыха.

«Самая протяженная из них длиной 2,2 км проходит в триатлон-парке, далее - длиной 1,9 км мкр Юбилейный, вдоль дороги на Костанай-2 - еще 1 километр велодорожек. И еще примерно по 1 километру в мкр Кунай и в парке по ул. Гашека, полкилометра в новом мкр Алтын Арман», – сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта Нурдаулет Бейсенов.

Добивают последние

Эти отрезки никак не связаны. Кататься по ним можно, либо пересекая полгорода по проезжей части, либо пересаживаясь в автобус вместе с велосипедом.

«Но разве это катание на экологически чистом виде транспорта? Велосипедисты хотят чувствовать драйв, чтобы как можно дольше можно было крутить педали и дышать воздухом, а не бояться постоянно попасть под колеса машин», – возмущается велолюбитель Аскар Искужинов.

По его словам, дорожка, где ещё можно получить хоть какой-то драйв, всего одна, в триатлон-парке. Но парк активно застраивают: спортплощадки, детские аттракционы, тренажёры, шумные мероприятия.

«Все это привлекает большое количество маленьких детей и родителей с колясками. Они идут прямо по велодорожкам, что мешает комфортному катанию на велосипедах, когда нужны тишина и спокойствие», – констатирует велосипедист.

О том, что беговые и велодорожки в парке перегружены и нуждаются в ремонте, говорят с начала весны. Зона отдыха на обслуживании ТОО «Сотрудничество-2».

«В этом году нам выделили 300 млн тенге на содержание триатлон-парка. В эту сумму входит и посадка цветов, и полив, и уход за тартановым покрытием для беговых дорожек. Тартановое покрытие мы уже восстановили и установили знак бегуна, чтоб пешеходы по ним не ходили. Но людей действительно слишком много, а мы не можем каждому делать замечание», – сообщил директор ТОО «Сотрудничество-2» Вячеслав Кулешов.

Асфальтовые дорожки в парке в порядке, есть даже знак велосипедиста. Но гуляющих это не смущает. Состояние остальных дорожек, по словам велолюбителей, оставляет желать лучшего.

От Альметьевска до Павлодара

На днях аким вновь поделился планами. Местами они кардинально отличаются от прошлогодних. Сначала градоначальник признал, что бесшовную дорожку создать не получится.

Зато теперь речь идет о 40-километровой кольцевой сети: Кунай через проспект Абая и набережную к улице Гашека, с охватом сквера по Арыстанабекова, триатлон-парка и парка Победы. По схеме отдела ЖКХ, из центра можно будет доехать до КСК и бульвара Жастар, дальше до проспекта Назарбаева, улицы Промышленной, мкр Аэропорт и озера Тарелочки.

За опытом специалисты отдела ЖКХ ездили в Альметьевск. Когда-то он тоже был слабо развит по части велоинфраструктуры, а сейчас насчитывает 200 км сети.

«Концепцию создания велодорожек им разрабатывало датское бюро, которое специализируется на создании велосипедной инфраструктуры в европейских городах. Велосеть там строили планомерно 10 лет подряд, потратив около 4 млрд рублей», — рассказал руководитель костанайского велосообщества «Поездки выходного дня» Олег Калинин.

По его словам, в Альметьевске сеть оборудовали велосветофорами, поручнями на перекрёстках, электронными табло и велоурнами. Костанаю до этого далеко: бюджет несопоставим.

«Средства огромные, у нас таких не будет, поэтому надо будет сокращать расходы за счет велосветофоров и велоурн, лишь бы дорожки были. В том же Альметьевске сразу построили 50 км велосети и ежегодно добавляли по 10% от существующей. У нас пока всего хотят построить около 40 км. Этого очень мало, да и строительство растянется на несколько лет», – отмечает Калинин.

Он предлагает смотреть ближе: на Павлодар и Атырау. В Павлодаре уже около 22 км дорожек, втрое больше, чем в Костанае, и все они связаны между собой.

«В этом году в Павлодаре обсуждали строительство еще 90 км велосети. То есть, объемы в деле развития такой инфраструктуры крайне важны, как по протяженности дорог, так и по количеству средств. Ведь если растянуть возведение на несколько лет, велотреки будет сложнее соединять», – говорит Калинин.

От 1 млрд тенге и больше

На 40-километровую сеть уйдёт несколько лет. Власти признают: в городском бюджете денег нет, а проект требует уже больше 1 млрд тенге, поэтому средства собираются просить из областного. Возникает вопрос: куда ушли запланированные в прошлом году 264 млн тенге?

По словам велосипедистов, деньги под 18-километровую дорожку от Куная остались в бюджете: ПСД так и не разработали. И это не первый срыв. Концепцию велосети подготовили ещё в 2023 году, реализовать планировали в 2024-м. Помешал сильный паводок: средства перебросили на компенсации пострадавшим. Теперь концепция требует обновления, новой ПСД и ещё больших вложений.

В управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области отметили, что 1 млрд тенге - приличная сумма даже для областного бюджета.

«Сначала нужно разработать проектно-сметную документацию на сеть велодорожек, потом получить положительное заключение государственной экспертизы. И только потом администратор программ будет обращаться к нам за выделением средств. Бюджетная комиссия рассмотрит заявку и примет решение - смогут ли дать такие деньги на велодорожки или нет», – пояснила руководитель отдела бюджетного планирования и прогнозирования поступления управления экономики Джайран Мурзина.

По данным отдела ЖКХ, проект уже готов и проходит госэкспертизу. Только после положительного заключения начнут искать подрядчика, а это небыстро. Официальная дата начала строительства обозначена 2027 годом.