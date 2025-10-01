4 и 5 октября в Астане пройдет региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает BAQ.KZ.

Фермеры представят широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной и бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Всего в столицу доставят порядка 500 тонн продовольствия, включая: 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочных продуктов, около 100 тонн прочих продуктов.

Организаторы отмечают, что ярмарка позволит жителям столицы приобрести товары напрямую у производителей по доступным ценам, а также поддержать отечественный аграрный сектор.

Помимо торговли, гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов регионов.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 на парковке ипподрома "Казанат" (шоссе Каркаралы, 1). Для удобства горожан к месту проведения курсируют автобусные маршруты №18, 37 и 303.