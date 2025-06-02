В Костанайской области транспорт и логистика становятся стратегическими направлениями развития экономики. На круглом столе в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на Национальном курултае, эксперты, предприниматели и представители власти обсудили перспективы отрасли, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил Глава государства, "развитие авиационной и транспортной логистики — залог территориальной связанности страны и равных возможностей". В ответ на этот посыл в регионе активно реализуются инфраструктурные проекты.

Костанайская область занимает первое место в Казахстане по протяженности автодорог. В 2025 году на их развитие выделено 104,7 млрд тенге — это на 42% больше, чем в прошлом году.

Планируется отремонтировать 1 200 км дорог и 382 улицы в 103 населенных пунктах. Основное внимание — подъездным путям к селам. Для сравнения: если в 2021 году ремонтировали только 20 участков, то в этом году — уже 80.

Завершается ремонт участков Сарыколь — граница СКО, Узунколь — Троебратное, Бестобе — граница Актюбинской области, Аркалык — граница Улытауской области. Последний проект должен увеличить трафик с 150 до 2 500 машин в сутки.

Особое внимание привлечено к проекту новой трассы Астана — Аркалык — Тургай — Иргиз, которая выйдет на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Дорога сократит путь между центральными и западными регионами на 560 км и повысит логистическую конкурентоспособность страны.

Развитие инфраструктуры даст импульс малому и среднему бизнесу вдоль трасс, создаст условия для роста торговли и сферы услуг. Логистика становится четвертым ключевым направлением экономики Костанайской области — наряду с машиностроением, черной металлургией и переработкой сельхозпродукции.

Упрощение процедуры разрешений для международных перевозок: оформление теперь занимает не неделю, а один день.

Снижение логистических расходов до 30% делает продукцию региона, особенно агросектора, более конкурентоспособной.

Развивается цифровизация: внедрение решений через Информационную базу разрешений (ИБР) ускорит транзит и повысит прозрачность.

"Костанайская область уже становится логистическим центром между Центральной Азией и странами ЕАЭС", — отметил предприниматель Валерий Сусаренко.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что синергия государства и бизнеса станет основой устойчивого роста: