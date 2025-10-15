В этом году в Костанае завершается реконструкция сразу нескольких улиц и объездных трасс — тех, что ждали ремонта годами. Помимо нового асфальта и тротуаров, под обновление попали и столбы освещения со светильниками. Однако, несмотря на завершённые участки, далеко не все районы города получили свет. Одни остаются в темноте, потому что реконструкция ещё не сдана, другие — потому что фонари не менялись годами.

В начале 2025 года аким Костаная Марат Жундубаев пообещал: до конца года освещение появится в тех проулках и проездах, где его нет вовсе. Планировалось установить 724 новые опоры, 1300 светильников и 260 уличных торшеров, что должно было обеспечить охват освещением около 95% города. Однако в обслуживающей организации считают, что этого недостаточно. Почему в самых отдалённых районах светильники не обновляются годами, а высокий процент охвата не означает ярких улиц, читайте в материале BAQ.kz.

Больше трёх миллиардов за три года

Осенью сумерки опускаются на Костанай уже около шести вечера. К этому времени в центре начинают загораться фонари, но многие улицы и кварталы по-прежнему погружаются во тьму. Особенно это заметно в микрорайонах и на улицах Л. Беды, Воинов-Интернационалистов, Карбышева, а также в северо-западной части города и районе Костанай-2.

"Ещё в сентябре у нас на улице не горело подряд почти десять фонарей. Обращались в IKomek, там сказали, что подрядная организация не успевает, но как только мастера освободятся, сделают. Ждём до сих пор", — рассказывает пенсионерка Лидия Карпенко, живущая на улице Л. Беды.

Похожая ситуация — на улице генерала Арыстанбекова: фонари там горят через один.

"После реконструкции прошло всего несколько лет, а ощущение, будто светильники подменили — неужели они так быстро вышли из строя?" — удивляются жители.

Северо-западный район и Костанай-2 — отдельная история: здесь десятки улиц жалуются на тусклый свет или полное его отсутствие. В вечернее время в проулках темно, а на некоторых улицах горит всего один фонарь.

Фото Аскар Кенжетаев

Особенно поражает, что света нет даже рядом с социально значимыми объектами. Например, участок улицы Шакшак Жанибека, ведущий к бывшему ковидному госпиталю, не освещён. Тьма и у школы №17 на улице Строительной, а также на пересечении Хакимжановой и Садовой. Даже на недавно реконструированной улице Сьянова, которую недавно сдали в эксплуатацию, освещение пока не подключено.

Фото Аскар Кенжетаев

Куда ушли миллиарды

Информацию о масштабах и темпах обновления подтверждают и в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата, и в обслуживающей организации ТОО "МСервис КСТ".

По данным ведомства, постепенная замена сетей уличного освещения ведётся уже несколько лет. Наибольшие суммы выделялись в 2023 и 2024 годах:

2023 год — около 2 млрд тенге: заменено более 5000 светильников и установлено около 2000 новых металлических опор вместо бетонных.

2024 год — 1,3 млрд тенге: обновлено 1300 опор и почти 3000 светильников.

Аскар Кенжетаев

В прошлом году металлические опоры появились на 29 улицах, работы шли с мая по ноябрь. Но моментального улучшения это не принесло — весной и летом жители жаловались на отсутствие света, а осенью публиковали фото провисших проводов, которые не успели смонтировать.

"Сначала ставим новые металлические опоры, потом демонтируем старые бетонные. Этот процесс требует согласований, ведь часть бетонных опор принадлежит частной компании, от них запитаны жилые дома", — поясняли тогда в отделе ЖКХ.

Критика от акима и “умная система”

Весной аким Костаная Марат Жундубаев лично раскритиковал подрядчиков за то, что после реконструкции на многих улицах по-прежнему темно. На аппаратном совещании он заявил:

"На улице Арыстанбекова постоянно замечания — то левая, то правая сторона не горит. Реконструкция недавно, а фонари уже не работают. У вас же умная система подключена на 69% города. Поломки вы должны устранять оперативно. Если жители продолжают жаловаться — значит, система не работает".

Действительно, установленное оборудование позволяет отслеживать неисправные светильники онлайн. На интерактивной карте диспетчерской неисправные фонари отображаются красным. Например, по данным IKomek на конец сентября, на улице Л. Беды из 141 светильника 8 не работали, а на улице Хакимжановой — 7 из 104.

Фото Аскар Кенжетаев.

Однако наличие технологии не гарантирует скорости ремонта.

"Иногда невозможно заменить фонарь ночью — нужно согласование, техника, безопасность. Поэтому часто выезжает дневная бригада. Но к этому времени люди уже пожаловались", — объясняет исполнительный директор МСервис КСТ Климентий Охлупин.

Окраины и проулки — вне приоритета

В компании отмечают: на сегодняшний день в Костанае около 16 000 светильников, и все они светодиодные. Но примерно 5000–6000 из них уже требуют замены.

"Светодиодные лампы экономичнее и долговечнее: если обычные перегорали через три месяца, то эти служат до трёх лет. Но и у них есть срок. В этом году средств выделили меньше, чем в предыдущие, поэтому заменить удалось всего около тысячи", — говорит Охлупин.

Самые старые светильники стоят в северо-западном районе и в Костанае-2 — они подлежат замене, но только в следующем году. В этом бюджете денег не хватило.

Аскар Кенжетаев

Металлические опоры, по словам специалистов, устанавливали прежде всего в центре — из-за эстетики и удобства обслуживания. В проулках остались бетонные, принадлежащие частной компании, и их нельзя заменить без целого пакета разрешений.

Бетонные опоры находятся на балансе ТОО "ЭПК-Форфайт" — частной электрокомпании Костаная.

"Через эти опоры идёт электроснабжение частного сектора. Заменить их нельзя — люди останутся без света. Мы требуем, чтобы все работы по освещению согласовывались с нами", — поясняет заместитель главного инженера компании Сатар Каражитов.

Кроме того, старая сеть освещения выдерживает максимум 30 кВт, и эта нагрузка уже достигнута. Новые линии рассчитаны лишь на 10 кВт, чего недостаточно для современных светильников. Поэтому для подключения новых фонарей требуются технические условия и разрешения — процесс длительный и сложный.

На недавно реконструированных улицах проблема иная: новые опоры находятся на гарантии у подрядчиков, а жители жалуются в МСервис КСТ, который пока не имеет права вмешиваться.

Свет на горизонте — но не скоро

По подсчётам обслуживающей организации, чтобы на следующий год сделать Костанай действительно светлым, нужно заменить около 6000 светильников. Это потребует не менее 1 млрд тенге.

Если финансирование останется на уровне 2024 года, на полное обновление уйдёт 5–6 лет. Но за это время начнут выходить из строя фонари, установленные сейчас — и круг снова замкнётся.

Кроме того, ежегодно появляются новые улицы и районы, требующие собственного освещения, что увеличивает нагрузку на подрядчиков и бюджет.

В "жирные" годы, когда финансирование превышало миллиард тенге, в год удавалось менять до 30% фонарей. Сейчас — меньше 10%. Приоритет, как признают коммунальщики, остаётся за центром, где плотность населения и транспорта выше.

Тем не менее, специалисты МСервис КСТ надеются, что в 2026 году бюджет не урежут — и свет наконец дойдёт до самых тёмных уголков Костаная.