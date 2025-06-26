Экология, благоустройство и устойчивое развитие - ключевые направления, в которых Костанайская область демонстрирует одну из самых системных и заметных трансформаций в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. На заседании Правительства РК аким области Кумар Аксакалов представил подробный доклад об изменениях, которые происходят в регионе: от масштабного озеленения и уличного освещения до экологического воспитания молодежи и активного участия бизнеса.

"Чистота начинается с каждого человека, каждого дома и города", - подчеркнул аким, акцентируя внимание на том, что формирование экологического сознания жителей - приоритетная задача, поставленная Главой государства.

С момента запуска инициативы в регионе отремонтировано почти 200 многоквартирных домов, снесены ветхие строения, освобожденные участки превращаются в детские площадки и скверы. Более 1500 новых контейнеров и столько же камер видеонаблюдения установлены для контроля за санитарией. Коммунальный парк пополнился техникой, обеспечивающей бесперебойный вывоз отходов.

Особое внимание уделено освещению: свыше 48 тысяч светильников уже установлены на 4 тысячах улиц, освещённость выросла с 57% до 90%. До конца 2025 года этот показатель должен достичь 100%.

Вдохновляет и социальная сторона проекта: в рамках конкурса "Лучший двор" тысячи жителей преображают свои придомовые территории, а более 95 тысяч школьников вовлечены в экологические клубы, лесничества и проекты по озеленению. Уже обустроено 87 парков и скверов, построено почти 300 площадок, а в этом году в Костанае завершится строительство крупнейшего Триатлон-парка площадью 39 гектаров.

Пример Костанайской области показывает, как идеи устойчивого развития могут стать реальностью - при слаженной работе государства, бизнеса и самих граждан. По данным соцопросов, более 73% жителей региона удовлетворены результатами программы - показатель того, что "Таза Қазақстан" здесь не просто лозунг, а образ жизни.