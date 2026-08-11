Костанайка отказалась от автомобиля после диагностики: чем завершился спор

Костанайский областной суд расторг договор купли-продажи автомобиля Chevrolet Onix Premier и обязал продавца вернуть покупательнице 7,3 млн тенге.

Жительница Костаная приобрела у ТОО Chevrolet Onix Premier 2024 года выпуска стоимостью 7,3 млн тенге.

Почему покупательница отказалась от авто

Еще до передачи автомобиля женщина организовала независимую техническую диагностику. Специалисты выявили недостатки.

После этого покупательница обратилась к продавцу с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Однако ТОО отказало в удовлетворении претензии.

Что решила первая инстанция

После отказа продавца женщина обратилась в суд. Она просила расторгнуть договор, вернуть стоимость автомобиля, взыскать неустойку и ежемесячные платежи по договору банковского займа, а также компенсировать моральный вред.

Суд первой инстанции отказал в иске и обязал покупательницу принять автомобиль.

Не согласившись с таким решением, женщина подала апелляционную жалобу.

Почему суд изменил решение

Костанайский областной суд пересмотрел дело и пришел к выводу, что договор купли-продажи необходимо расторгнуть, а деньги за автомобиль вернуть покупательнице.

При этом суд отказал во взыскании ежемесячных платежей по банковскому займу и неустойки. Судебная коллегия отметила, что автомобиль фактически не был передан покупательнице, поскольку она отказалась его принимать после выявления недостатков.

Сколько взыскали с продавца

Требование о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично. С учетом принципов разумности, соразмерности и справедливости с ТОО взыскали 100 тыс. тенге.

Также апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения встречного иска ТОО, которое требовало обязать покупательницу принять автомобиль.

В итоге решение суда первой инстанции изменили. Договор купли-продажи автомобиля расторгли, а с продавца в пользу покупательницы взыскали 7,3 млн тенге стоимости автомобиля и 100 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Постановление суда вступило в законную силу.