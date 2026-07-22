Костанайке выплатят 1,3 млн теңге за последствия неудачной пластики губ
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Костанайский городской суд рассмотрел иск гражданки к специалисту, которая проводила ей операцию по пластике губ.
По данным суда, женщина потребовала вернуть деньги за услуги и компенсировать моральный вред.
Что стало причиной
В октябре 2024 года ответчица провела истице хейлопластику – пластику губ – стоимостью 120 тысяч теңге. Однако результат операции не устроил пациентку, и в апреле 2025 года ей сделали повторное вмешательство за 90 тысяч теңге.
Какие нарушения выявила проверка
Установлено, что специалист не имела сертификата по специальности «Пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Также по делу была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению специалистов, у пациентки образовалась рубцовая деформация верхней губы из-за чрезмерного удаления тканей во время операций.
Эксперты подтвердили прямую причинно-следственную связь между проведенными процедурами и последствиями для здоровья. Вред был квалифицирован как вред средней тяжести.
Решение суда
Суд пришел к выводу, что медицинская помощь оказывалась без необходимых документов и лицензии, что привело к причинению вреда здоровью пациентки.
Иск удовлетворили частично. С ответчицы взыскали:
- 210 тысяч теңге – стоимость оплаченных операций;
- 700 тысяч теңге – компенсацию морального вреда;
- 457 тысяч теңге – расходы на проведение судебной экспертизы.
Общая сумма взыскания составила более 1,3 млн теңге.
Решение суда не вступило в законную силу.
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