Костанайке выплатят 1,3 млн теңге за последствия неудачной пластики губ

Костанайский городской суд рассмотрел иск гражданки к специалисту, которая проводила ей операцию по пластике губ.

По данным суда, женщина потребовала вернуть деньги за услуги и компенсировать моральный вред.

Что стало причиной

В октябре 2024 года ответчица провела истице хейлопластику – пластику губ – стоимостью 120 тысяч теңге. Однако результат операции не устроил пациентку, и в апреле 2025 года ей сделали повторное вмешательство за 90 тысяч теңге.

Какие нарушения выявила проверка

Установлено, что специалист не имела сертификата по специальности «Пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Также по делу была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению специалистов, у пациентки образовалась рубцовая деформация верхней губы из-за чрезмерного удаления тканей во время операций.

Эксперты подтвердили прямую причинно-следственную связь между проведенными процедурами и последствиями для здоровья. Вред был квалифицирован как вред средней тяжести.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что медицинская помощь оказывалась без необходимых документов и лицензии, что привело к причинению вреда здоровью пациентки.

Иск удовлетворили частично. С ответчицы взыскали:

210 тысяч теңге – стоимость оплаченных операций;

700 тысяч теңге – компенсацию морального вреда;

457 тысяч теңге – расходы на проведение судебной экспертизы.

Общая сумма взыскания составила более 1,3 млн теңге.

Решение суда не вступило в законную силу.