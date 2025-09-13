Количество граждан Казахстана, посетивших Костанайскую область составило 121,9 тыс. человек, количество иностранных туристов составило 6,0 тыс. человек, номерной фонд составил 6331 койко-мест, передаёт BAQ.KZ.

"В целом на территории области осуществляют деятельность 2 санатория, 1 реабилитационный центр, 94 гостиницы, 2 мотеля, 4 хостела, 14 баз отдыха. Основными туристскими объектами, вызывающими интерес у туристов, являются санаторий "Сосновый бор", Наурзумский заповедник и Термопарк, которые оборудованы необходимыми коммуникациями и "мягкой" инфраструктурой. Транспортная доступность данных объектов обеспечена", - говорится в сообщении акимата области.

Важным звеном в развитии туризма является санаторно-курортный отдых. Сегодня в области действует 2 санатория и 14 баз отдыха. В основном объекты лечебно-оздоровительного направления, расположены в курортной зоне Алтынсаринского района, это санаторий "Сосновый бор", оздоровительно-развлекательный комплекс "Джайляу", базы отдыха "Мюнхен", "Деревенька в бору".

Стоит отметить, что в области есть и другие интересные и перспективные для развития оздоровительного туризма места. Таким объектом является реабилитационный центр им. Карабаева в Мендыкаринском районе, который возобновил свою деятельность после проведенного капитального ремонта.

"Несмотря на невысокую популярность отрасли туризма в нашем регионе, сфера туризма постепенно развивается, открываются новые авиарейсы, запускаются инвестиционные проекты, проводятся экскурсии и т.д.", - отметили в акимате.

Так, в области реализуются инвестиционные проекты в сфере туризма.

Одним из наиболее значимых является строительство многофункционального туристского комплекса в Амангельдинском районе. На его территории расположены здания, построенные в виде копий архитектурных памятников: Тадж-Махал в Индии, здание Чичен-Ица в Мексике, Эйфелева башня. Также на его территории построена Стена национальной памяти, куда внесены 200 имен выдающихся казахстанских деятелей, аналогов которой нет в мире.

Также для удобства туристов на его территории, построены гостиница, ресторан, летний амфитеатр, спортивные и детские площадки. В целом стоимость проекта составляет 3,5млрд тенге, завершение строительства запланировано в текущем году.

В акимате заявили, что можно с уверенностью сказать, что данный тур-объект станет центром притяжения для туристов и позволит создать полномасштабный туристский продукт в Торгайском регионе, который будет включать в себя не только посещение хаба, но и ряда других объектов, интересных для туристов, расположенных в ближайших регионах.

Так, на территории района расположены уникальные сооружения - Торгайские геоглифы (Торгайская свастика расположена в 22 км, а Уштогайский квадрат в 125 от с. Амангельды), которые вызывают большой интерес у научного сообщества и туристов.

Не менее интересным объектом для гостей и жителей области, являются расположенные при въезде в район, "гуляющие" барханы "Кумкешу".

Для организации отдыха вдали от повседневной суеты, в Денисовском районе ведется строительство базы отдыха "Шанырак".

База отдыха расположена на участке реки Тобол в пределах Верхне-Тобольского водохранилища. На сегодняшний день, завершен первый этап реализации проекта: построено два комфортабельных пляжа с затенёнными и детскими зонами, пирсом для купания, прокатом катамаранов, построено 6 комфортабельных домов, предназначенных для круглогодичного проживания в жилом комплексе "Рыбацкая деревня" и 8 гриль-зон с беседками.

Также на территории области планируется строительство круглогодичного термального комплекса "Баден Баден", инвестором приобретена франшиза, выделен земельный участок, ориентировочная стоимость проекта – 3,5 млрд тенге, реализация проекта запланирована к 2028 году.

Кроме того, запланированостроительство гостиничного комплекса международной сети отелей Мэрриот ("Courtyard by Marriott Kostanay") в г. Тобыл Костанайского района, стоимость проекта 9,8 млрд тенге. Гостиничный комплекс будет состоять из 9-ти этажей со 141 номером.

Также, на территории г.Костанай запланировано строительство гостиничного комплекса международнойсети отелей Холидэй Инн ("Holiday Inn"), стоимость проекта 9,0 млрд тенге, комплекс будет состоять из 100 номеров.

На территории аэропорта города Костанай ведется реконструкция здания общежития под гостиницу, стоимость проекта 600 млн тенге.

Вместе с тем, в 2024 году в Алтынсаринском районе реализован проект по строительству базы отдыха "MUNCHEN" (Мюнхен) на сумму 700 млн тенге.

В текущем году в г. Аркалык завершилась реконструкция здания бывшего автовокзала под гостиничный комплекс, стоимость проекта составила 200 млн тенге.

Также до конца текущего года планируется завершить строительство зоны отдыха "Green House", расположенного в Алтынсаринском районе, стоимость проекта 150 млн тенге.

Кроме того, в целях организации развлекательного досуга и отдыха, на территории г. Костанай в текущем году началась реализация проекта по реконструкции аквапарка "Осьминог", стоимость проекта 11,2 млрд. тенге, мощность проекта - 1200 человек. Реализацию проекта планируется завершить в 2026 году.