В Костанайской области продолжается масштабная модернизация улично-дорожной сети: работы ведутся как в городах, так и в сельских населённых пунктах, чтобы сократить разрыв в уровне жизни между городом и деревней, передаёт BAQ.KZ.

Финансирование дорожного строительства растёт. В 2022 году на ремонт дорог было выделено 8,5 млрд тенге. В 2023–2024 годах ежегодно направлялось по 20 млрд тенге. В 2025 году на ремонт более 400 улиц в 103 населённых пунктах выделено 29 млрд тенге — в 3,6 раза больше, чем в 2022 году.

Работы в областном центре

Особое внимание уделено Костанаю: в 2024 году на ремонт улиц и внутридворовых территорий направлено 8,2 млрд тенге — в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, и в 3,6 раза больше уровня 2022 года. Отремонтировано 85 улиц общей протяжённостью 51 км.

Крупные инфраструктурные проекты

По поручению Президента начата реализация маршрута "Центр–Запад" от Астаны через Аркалык, Торгай и Иргиз с выходом на Транскаспийский коридор. Новый маршрут сократит путь на 560 км и обеспечит транспортную связь 13 населённых пунктов с населением около 70 тыс. человек. Также завершается ремонт дороги от Аркалыка до границы с Улытауской областью, ведутся работы по восстановлению аэропорта Аркалыка.

Итоги и экономический эффект

Всего на улучшение состояния дорог в 2025 году направлено 103 млрд тенге — на 40% больше, чем в 2024 году. Отремонтировано 1 300 км автодорог общего пользования. Развитие инфраструктуры уже дало эффект: за десять месяцев объём автомобильных грузоперевозок увеличился на 33,9%.

Развитие дорожно-транспортной сети становится ключевым фактором для экономического роста и повышения качества жизни жителей Костанайской области.