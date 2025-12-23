  • 23 Декабря, 15:20

Костанайские школы переводили на дистанционку из-за сезонной вспышки

Сегодня, 14:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pinterest.com Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
66
Фото: Pinterest.com

В Костанайской области нормализовалась эпидемиологическая ситуация, из-за которой ранее отдельные школы временно переходили на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, комментируя ситуацию с сезонной заболеваемостью, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, вспышка носила временный характер и была типичной для северных регионов страны. Решения о переводе школ на дистанционное обучение принимались в соответствии с действующими санитарными нормами.

"Это были сезонное являение, так называемые "гонконгский грипп". Мы были вынуждены закрывать школы, потому что существует четкая норма: если в классах болеет большая часть детей, мы обязаны принимать соответствующие меры и переводить обучение в дистанционный формат. Сейчас ситуация нормализовалась, больницы не переполнены, это была временная вспышка, характерная для ряда регионов, в основном северных. На данный момент система здравоохранения работает в штатном режиме, а учебный процесс в школах постепенно возвращается к очному формату", — отметил Кумар Аксакалов.

Самое читаемое

Наверх