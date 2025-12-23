В Костанайской области нормализовалась эпидемиологическая ситуация, из-за которой ранее отдельные школы временно переходили на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, комментируя ситуацию с сезонной заболеваемостью, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, вспышка носила временный характер и была типичной для северных регионов страны. Решения о переводе школ на дистанционное обучение принимались в соответствии с действующими санитарными нормами.