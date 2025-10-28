Костанайские спортсмены добились через суд премий за медали чемпионатов мира
Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск девяти спортсменов к областному управлению физической культуры и спорта, передает BAQ.KZ.
Атлеты, представлявшие регион на чемпионатах мира по джиу-джитсу, грэпплингу и гиревому спорту в 2024 году в Астане и греческом городе Корфу, потребовали признать за ними право на ежемесячное денежное содержание за призовые места.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в соответствии с действующим законодательством спортсмены, занявшие призовые места на мировых чемпионатах, действительно имеют право на получение таких выплат.
Суд, изучив представленные доказательства и руководствуясь нормами Административного процедурно-процессуального кодекса РК, полностью удовлетворил требования истцов.
