В Наурзумском районе Костанайской области в рамках Международного года добровольцев на постоянной основе проходит благотворительная акция "Снежный десант", организованная по инициативе молодежи. Основная цель проекта — оказание бытовой помощи одиноким пожилым людям в зимний период, передаёт BAQ.KZ.

Во время акции волонтёры посещают дома сельских жителей, нуждающихся в поддержке, очищают придомовые территории от снега, помогают с заготовкой воды и дров, а также выполняют другие хозяйственные работы.

Такая помощь значительно облегчает повседневную жизнь пожилых граждан, особенно в сложных погодных условиях. Добровольцы учитывают индивидуальные потребности каждого подопечного и стараются навещать их регулярно.

Акция носит системный характер и продолжается в течение всего года. Осенью молодежь помогает с заготовкой дров и сбором урожая, летом участвует в благоустройстве дворов и общественных территорий.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют развитию волонтёрского движения, укреплению ценностей взаимопомощи и заботы о старшем поколении в Наурзумском районе.