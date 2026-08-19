Костанайца обязали выплачивать алименты на содержание супруги
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Костанайский городской суд утвердил медиативное соглашение по гражданскому делу о взыскании алиментов на содержание супруги. Стороны урегулировали спор до рассмотрения дела по существу.
Как удалось урегулировать спор
В августе 2026 года в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству стороны при содействии судьи-примирителя заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.
Суд проверил его содержание и установил, что достигнутые сторонами условия соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
Сколько будут выплачивать
Согласно условиям соглашения, истец уменьшила свои исковые требования до 20 Месячных расчетных показателей и отказалась от остальных требований.
В свою очередь, ответчик обязался ежемесячно выплачивать алименты на содержание супруги в размере 20 МРП – до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Что будет при неисполнении соглашения
В случае невыполнения ответчиком обязательств по ежемесячной выплате истец вправе получить исполнительный документ и передать его частному судебному исполнителю для принудительного исполнения.
Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.
Сторонам также разъяснили, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение суда не вступило в законную силу.
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