Костанайца обязали выплачивать алименты на содержание супруги

Костанайский городской суд утвердил медиативное соглашение по гражданскому делу о взыскании алиментов на содержание супруги. Стороны урегулировали спор до рассмотрения дела по существу.

Как удалось урегулировать спор

В августе 2026 года в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству стороны при содействии судьи-примирителя заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Суд проверил его содержание и установил, что достигнутые сторонами условия соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Сколько будут выплачивать

Согласно условиям соглашения, истец уменьшила свои исковые требования до 20 Месячных расчетных показателей и отказалась от остальных требований.

В свою очередь, ответчик обязался ежемесячно выплачивать алименты на содержание супруги в размере 20 МРП – до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Что будет при неисполнении соглашения

В случае невыполнения ответчиком обязательств по ежемесячной выплате истец вправе получить исполнительный документ и передать его частному судебному исполнителю для принудительного исполнения.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.

Сторонам также разъяснили, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение суда не вступило в законную силу.