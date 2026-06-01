2 года колонии получил костанаец за смертельный наезд на пешехода
Костанайский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя Т., которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места ДТП.
По материалам дела, 18 января 2026 года около 12:20 в селе Октябрьское Костанайской области водитель, управляя автомобилем Peugeot 307, двигался по улице Олимпийская и не убедился в безопасности движения. В результате он совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Прокурор просил назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 5 лет. Представитель потерпевших настаивал на строгом наказании.
Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство и не установил отягчающих.
Суд назначил водителю наказание по нескольким статьям уголовного кодекса.
По статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан ему назначено 2 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. По статье 347 Уголовного кодекса – 1 год ограничения свободы.
По совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено 2 года лишения свободы с лишением права управления транспортом на 2 года.
Гражданский иск представителя потерпевшей стороны удовлетворён частично.
Приговор не вступил в законную силу.
