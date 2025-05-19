В Костанае суд признал виновным гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль марки "Nissan", передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл на улице Киевская после конфликта по поводу неправильной парковки. Согласно материалам дела, гражданин В., недовольный тем, что автомобиль припаркован не совсем корректно, потребовал от владельца убрать его с проезжей части. Когда тот отказался, правонарушитель умышленно прорезал два колеса автомобиля.

Ущерб, причинённый автовладельцу, составил 40 000 тенге. Помимо этого, потерпевший понёс дополнительные расходы на эвакуацию и балансировку колёс. Видео с камеры наружного наблюдения и медицинское заключение, подтверждающее состояние опьянения нарушителя, стали важными доказательствами в деле.

На судебном заседании виновный признал свою вину, раскаялся в содеянном и обязался компенсировать ущерб пострадавшему. Суд, учитывая обстоятельства, наложил на правонарушителя административный штраф в размере 50 МРП по статье 147-1 КоАП.