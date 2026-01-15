Врачи Шымкентской городской клинической больницы №1 спасли 38-летнего мужчину, который поступил в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей, острая косточная длиной около 3 см повредили кишечник в нескольких местах, передает BAQ.KZ.

При обследовании было установлено, что его тонкий кишечник повреждён в 3–4 местах, а инфекция уже распространилась в брюшной полости. Острая косточка длиной около 3 см, прошедшая через желудок, проколола кишечник, что привело к перфорации. В результате развился перитонит — острое воспаление брюшины. Также у пациента наблюдалась непроходимость кишечника.

Пациенту была срочно проведена хирургическая операция в рамках ОСМС. В ходе операции врачи удалили косточку, восстановили повреждённые участки кишечника и очистили брюшную полость, устранив последствия перитонита.

Операция длилась 1,5 часа под общим наркозом.

В настоящее время состояние пациента стабильно.

Хирург Нургали Турлыбаев отметил, что своевременно оказанная медицинская помощь позволила избежать серьёзных осложнений. Сам пациент выразил благодарность врачам за профессионализм и оказанную помощь.

Врачи призывают жителей быть осторожными при употреблении пищи, так как проглатывание посторонних предметов может представлять серьёзную угрозу для жизни.



