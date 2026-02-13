Соревновательный костюм казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, в котором он выступал в короткой программе, вошел в подборку интернет-версии журнала Vogue Italia как один из самых интересных образов спортсменов зимней Олимпиады-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В подборку вошли формы, привлекающие внимание необычным дизайном, цветами и стилистическими решениями. Особое внимание авторы уделили не только одежде, но и аксессуарам.

В числе отмеченных оказался соревновательный костюм казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, в котором он выступал в короткой программе.

– Михаил Шайдоров из сборной Казахстана удивил зрителей, облачившись в образ, напоминающий Тимоти Шаламе во вселенной фильма "Дюна". Драпированные, градиентные элементы ткани, контрастирующие с остальной частью костюма, отсылают к эстетике на грани апокалиптичного и футуристического мира фильмов Дени Вильнёва, – говорится в статье.

Помимо Шайдорова, в обзор вошли костюмы других фигуристов: Ильи Малинина (США, короткая программа), Петра Гуменника (Россия, короткая программа), дуэта Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США, произвольный танец), Стивена Гоголева (Канада, короткая программа), Лары Наки Гутманн (Италия, короткая программа) и пары Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция, ритм-танец).

В целом редакция интернет-версии журнала Vogue Italia назвала Олимпийские игры-2026 одними из самых модных.