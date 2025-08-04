Депутат маслихата Астаны Сауле Самидин поделилась мнением о сценических образах Дженнифер Лопес, которая недавно выступила в столице с большим концертом, передает BAQ.KZ.

Свой комментарий она опубликовала в соцсети Threads.

"Многие обратили внимание на откровенные костюмы JLo. Даже моя 16-летняя дочь отметила, что в Эмиратах она выступала в более закрытых нарядах — из уважения к культуре. Мы не Эмираты, и у нас другие ориентиры. Но всё же у нас есть ментальность, и, возможно, некоторые образы можно было бы адаптировать под местную аудиторию. Хотя, конечно, JLo остаётся собой. Важно другое — мы увидели, как молодёжь уже воспринимает такие вещи иначе. И это повод к диалогу, а не к запретам", — написала депутат.

Её пост вызвал оживлённую дискуссию в социальных сетях. Многие пользователи выразили несогласие с позицией депутата, подчеркнув, что Казахстан — светское государство, где выбор одежды — личное дело каждого.

"Казахстан — не Эмираты. У нас нет закона, регулирующего внешний вид артистов. Это личный выбор. И Джей Ло имела на это полное право", — написали в комментариях.

Другие напомнили Сауле Самидин о более актуальных проблемах:

"Сауле, как депутат займитесь более важными делами. К примеру — детские сады в районе EXPO, борьба с мошенниками и алиментщиками. А не обсуждайте сценические костюмы".

Некоторые комментаторы с иронией отметили, что не каждый гражданин может позволить себе сходить на концерты мировых звёзд и в Астане, и в Эмиратах:

"Как хорошо быть депутатом — и на JLo в Казахстане сходить, и в Дубае сравнить".

Напомним, концерт прошёл 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.