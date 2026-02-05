Госкорпорация "Правительство для граждан" запустило онлайн-продажу "красивых" номерных знаков для автомобилей, передает BAQ.KZ.

– В мобильном приложении ЦОН появился сервис онлайн-заказа "зеркальных" и "желаемых" номерных знаков, который даёт возможность оформить заявку, не выходя из дома№ Процесс занимает всего несколько минут: пользователь указывает номер и серию в приложении ЦОН, регион определяется автоматически по месту прописки заявителя и система сразу показывает статус выбранной комбинации, свободна она или уже занята, – сообщили в Госпорпорации.

Если выбранная комбинация свободно, то можно сразу перейти к оплате и выбрать удобное отделение для получения готового номера. Если же выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант.