Красная дорожка на берегу Каспия: в Актау стартует кинофестиваль стран Тюркского мира
В Казахстан приедут популярные актеры.
В Актау впервые проходит кинофестиваль стран Тюркского мира "Қорқыт ата", передает BAQ.KZ. Это ключевое событие объединит кинематографистов тюркоязычных стран и станет первой страницей фестиваля в истории Казахстана. За годы существования "Қорқыт ата" уже проходил в Стамбуле, Бурсе, Шуше и Анау (Ашхабад). В этом году география расширилась: к участникам впервые присоединилась Венгрия.
Программа фестиваля включает показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, киносаммит в "Достық Үйі", встречи с представителями киноиндустрии и выезд делегации в Мангистаускую область. Завершающим событием станет церемония награждения, где жюри определит победителей в пяти номинациях, включая "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссёр". Специальная премия ТЮРКСОЙ будет вручена "За вклад в тюркскую культуру".
Гвоздём программы станет приезд популярного турецкого актёра Бурака Озчивита.
Организация фестиваля стала возможной благодаря сотрудничеству акимата Мангистауской области, Министерства культуры и информации Казахстана, TÜRKSOY и Государственного центра поддержки национального кино.
