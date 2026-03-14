В Туркестансткой области в ходе весеннего государственного учёта диких животных и мониторинговых мероприятий специалисты зафиксировали редкого представителя фауны — каратауского архара, занесённого в Красную книгу Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Животное попало в объектив автоматической фотоловушки, установленной в рамках наблюдения за состоянием популяции редких и охраняемых видов.

«Фиксация каратауского архара на фотоловушку является важным результатом весеннего учёта. Это подтверждает присутствие редкого вида в данной местности и помогает нам отслеживать состояние его популяции», — отметили специалисты Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

Каратауский архар считается одним из редчайших подвидов горного барана.

Он обитает в труднодоступных горных районах и находится под государственной охраной.