Краснокнижного каратауского архара зафиксировала фотоловушка в Туркестанской области
Каратауский архар считается одним из редчайших подвидов горного барана.
Сегодня 2026, 15:13
109Фото: Скриншот видео
В Туркестансткой области в ходе весеннего государственного учёта диких животных и мониторинговых мероприятий специалисты зафиксировали редкого представителя фауны — каратауского архара, занесённого в Красную книгу Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Животное попало в объектив автоматической фотоловушки, установленной в рамках наблюдения за состоянием популяции редких и охраняемых видов.
«Фиксация каратауского архара на фотоловушку является важным результатом весеннего учёта. Это подтверждает присутствие редкого вида в данной местности и помогает нам отслеживать состояние его популяции», — отметили специалисты Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.
Он обитает в труднодоступных горных районах и находится под государственной охраной.
