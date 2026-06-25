Краснокнижную перевязку спасли и выпустили на волю в Мангистауской области

В Актау сотрудники полиции обнаружили на одной из улиц ослабленную перевязку — редкого хищного зверька, занесенного в Красную книгу Казахстана.

После обнаружения животное передали специалистам Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Для оценки его состояния был проведен осмотр с участием сотрудников Устюртского государственного природного заповедника.

По данным специалистов, серьезных внешних повреждений у зверька выявлено не было. Перевязка относится к числу редких видов животных, численность и ареал которых в последние годы сокращаются.

После осмотра и оценки состояния животное перевезли на территорию Каракия-Каракольского государственного природного заказника, где выпустили в естественную среду обитания.

Специалисты напоминают, что при обнаружении диких животных, особенно редких и занесенных в Красную книгу видов, необходимо сообщать об этом в уполномоченные органы и не пытаться самостоятельно перевозить или содержать их.