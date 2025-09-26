Краснокнижные куланы осваивают новые территории Центрального Казахстана
В Центральном Казахстане группа редких куланов была выпущена из загонов Центра реинтродукции копытных на территорию Государственного природного резервата "Алтын Дала", передает BAQ.KZ.
Животные провели год в адаптационном загоне площадью 56 гектаров, после чего ворота были открыты, и куланы смогли покидать загон небольшими группами в своём темпе.
Для мониторинга передвижений нескольких животных использованы специальные ошейники и бирки с GPS-передатчиками на солнечных батареях. Данные с трекеров позволят учёным отслеживать маршруты куланов и их адаптацию к новым условиям, а также обеспечат более эффективную защиту этих редких животных.
Реинтродукция куланов в дикую природу Центрального Казахстана является частью программы по сохранению краснокнижных видов и восстановлению биоразнообразия региона.
Куланы были привезены из национального парка “Алтын-Эмель”, они провели год в загонах и адаптировались к новой среде обитания.
Зимний мониторинг показал, что животные предпочитают добывать корм естественным образом — с помощью тебенёвки, раскапывая снег копытами. В периоды затяжных снегопадов куланам давали и дополнительные корма. Период акклиматизации позволил куланам
привыкнуть к более суровым климатическим условиям.
