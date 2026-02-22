  • Главная
Кража скота: 613 голов провозили без документов в Туркестанской области

Полиция провела рейд.

Сегодня 2026, 19:14
Фото: Polisia.kz

Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Туркестанской области провели масштабное рейдовое мероприятие на автодорогах республиканского значения с целью профилактики и пресечения краж скота, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В мероприятии были задействованы 90 сотрудников полиции и 43 служебных автомобиля. Проверки проводились круглосуточно, охвачены основные направления на территории региона.

За семь суток полицейские остановили 48 легковых и грузовых автомобилей, перевозивших домашний скот. В 38 из них выявлено 613 голов скота, перевозившихся без соответствующих документов. Водители, осуществлявшие перевозку без документов, были доставлены в городские и районные управления полиции для принятия мер в рамках действующего законодательства.

Материалы переданы участковым инспекторам полиции, по каждому факту проводится проверка.

