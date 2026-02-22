Кража скота: 613 голов провозили без документов в Туркестанской области
Полиция провела рейд.
Сегодня 2026, 19:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:14Сегодня 2026, 19:14
78Фото: Polisia.kz
Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Туркестанской области провели масштабное рейдовое мероприятие на автодорогах республиканского значения с целью профилактики и пресечения краж скота, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В мероприятии были задействованы 90 сотрудников полиции и 43 служебных автомобиля. Проверки проводились круглосуточно, охвачены основные направления на территории региона.
За семь суток полицейские остановили 48 легковых и грузовых автомобилей, перевозивших домашний скот. В 38 из них выявлено 613 голов скота, перевозившихся без соответствующих документов. Водители, осуществлявшие перевозку без документов, были доставлены в городские и районные управления полиции для принятия мер в рамках действующего законодательства.
Материалы переданы участковым инспекторам полиции, по каждому факту проводится проверка.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года
- "Вернем Саулетай детям": в Усть-Каменогорске реконструируют заброшенный парк
- Ерлан Карин: Новая Конституция закрепляет баланс в обществе и задаёт новые приоритеты развития