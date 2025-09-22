В области Жетісу пресечена деятельность организованной группы скотокрадов, которая на протяжении длительного времени терроризировала сельчан, передает BAQ.KZ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых по инициативе областной прокуратуры, задержаны шесть человек, подозреваемых в серии краж крупного рогатого скота.

Как сообщает прокуратура, ущерб от действий злоумышленников превысил 20 миллионов тенге. Во время спецоперации в селе Бакалы Сарканского района были изъяты 43 головы скота, а также орудия преступления — ножи, верёвки, туши животных и другие вещественные доказательства, указывающие на систематический характер преступлений.

Скотокрадство наносило значительный урон местным жителям, для многих из которых животные являются основным источником дохода и жизненно важным активом. По данным следствия, преступная группа действовала с особой дерзостью и хорошей организованностью, что затрудняло её поимку.

Все подозреваемые взяты под стражу, в настоящее время правоохранительные органы проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в других районах региона.