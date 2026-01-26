В Казахстане пресечена деятельность группы, занимавшейся кражами грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает BAQ.KZ.

В апреле 2025 года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов, следовавших по международному маршруту Китай – Европа.

В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырём эпизодам хищений. Предметами преступлений стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти. Общий ущерб владельцам грузов превысил 212 млн тенге. Причинённый материальный вред полностью возмещён.

Суд признал всех участников группы виновными и назначил каждому наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Сотрудники транспортной полиции продолжают работу по обеспечению безопасности грузоперевозок и защите интересов участников международной транспортной логистики.