Кражи на железной дороге: шестеро жителей Алматы и ВКО получили по 4 года тюрьмы
В Казахстане пресечена деятельность группы, занимавшейся кражами грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает BAQ.KZ.
В апреле 2025 года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов, следовавших по международному маршруту Китай – Европа.
В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырём эпизодам хищений. Предметами преступлений стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти. Общий ущерб владельцам грузов превысил 212 млн тенге. Причинённый материальный вред полностью возмещён.
Суд признал всех участников группы виновными и назначил каждому наказание в виде 4 лет ограничения свободы.
Сотрудники транспортной полиции продолжают работу по обеспечению безопасности грузоперевозок и защите интересов участников международной транспортной логистики.
