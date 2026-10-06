Креативная экономика Алматы достигла 672 млрд тенге: в городе пройдет первая региональная премия для создателей
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По итогам 2025 года в Алматы зарегистрировано 21,5 тыс. субъектов предпринимательства в сфере креативных индустрий. Валовая добавленная стоимость отрасли достигла 672 млрд теңге, а налоговые поступления составили 49,4 млрд теңге. Инвестиции в основной капитал за год выросли в 4,5 раза — до 65 млрд теңге. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.
Креативная индустрия объединяет широкий спектр направлений — от музыки, кино, дизайна и моды до архитектуры, медиа, digital-контента и событийной сферы. Наряду с экономическими показателями в городе развивается инфраструктура для представителей отрасли и увеличивается количество крупных культурных событий.
В сентябре 2025 года в Алматы открылся Almaty Museum of Arts площадью более 10 тыс. кв. м. Также начал работу Центр современной культуры «Целинный». Город продолжает принимать международные концерты и фестивали, усиливая свою роль как площадки для культурных и креативных проектов.
Следующим крупным событием станет THE ICONIC CREATOR AWARDS 2026, которая пройдет 11 ноября на Almaty Arena. Впервые премия объединит представителей креативных индустрий Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
На одной площадке соберутся авторы, артисты, режиссеры, дизайнеры, предприниматели, продюсеры, архитекторы, представители медиа и digital-индустрии. Премия охватит 15 направлений — от музыки, кино и визуального искусства до архитектуры, игровой индустрии и креативных технологий. Всего предусмотрено 100 основных и девять специальных наград.
Проведение международных мероприятий такого масштаба рассматривается как одно из направлений развития событийного туризма Алматы. Подобные проекты привлекают в город участников и гостей из других стран, способствуют международным контактам и создают новые возможности для сотрудничества внутри креативного сектора Центральной Азии.
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