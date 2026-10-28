Креативная экономика: что мешает превратить творчество в источник дохода в Казахстане

В Казахстане предложили создать межведомственный совет по развитию креативной экономики. Инициатива прозвучала во время обсуждения законопроекта «О креативной экономике». Представители отрасли считают, что для ее развития необходимо координировать работу нескольких государственных органов. Но чего не хватает для того, чтобы превратить творческую идею в прибыльный бизнес? С этим вопросом корреспондент BAQ.KZ обратился к экономисту Алдияру Саматову.

По его словам, важно не только создавать качественный продукт, но и уметь выводить его на рынок, обеспечивая стабильный доход.

Кино, музыка, дизайн, анимация и компьютерные игры – сферы, в которых творчество тесно связано с предпринимательством. Их экономическая ценность не ограничивается продажей готовой продукции. Доход можно получать также за счет передачи прав на использование произведений, сотрудничества с международными платформами и привлечения иностранных инвестиций.

Однако даже перспективная идея не гарантирует коммерческого успеха. Творчество может превратиться в устойчивый бизнес только в том случае, если разработка продукта, определение целевой аудитории, продвижение и продажи выстроены в единую систему.

Качественный продукт есть, но как его продать?

Экономист Алдияр Саматов считает, что одна из главных проблем креативной индустрии заключается в необходимости совмещать творчество с предпринимательской деятельностью. По его мнению, авторы зачастую уделяют основное внимание качеству произведения, тогда как вопросы его коммерциализации остаются недостаточно проработанными.

«Даже если создан хороший фильм или качественная компьютерная игра, у разработчиков может не хватать навыков ведения бизнеса. Несмотря на высокое качество продукта, возникают сложности с его коммерциализацией, продвижением и получением стабильного дохода. Влияет и ограниченность рынка. Даже если произведение востребовано определенной аудиторией, нет гарантии, что этот спрос сохранится», – говорит Алдияр Саматов.

Проблема заключается не только в творческих способностях, но и в понимании рынка. Например, еще до начала съемок фильма необходимо определить, где его будут показывать, как привлекать зрителей и сколько средств потребуется на рекламу. При разработке компьютерной игры важно понимать, кто станет ее покупателем и что необходимо для удержания пользователей.

Ответы на эти вопросы следует искать уже на этапе планирования проекта. По словам экономиста, на коммерческий успех влияет и конкуренция. Когда на рынке появляется множество похожих продуктов, привлечь внимание аудитории становится сложнее. Поэтому важно четко понимать, чем продукт отличается от других и какую ценность он представляет для потребителя.

Как кино и музыка приносят доход экономике

Оценивать экономический эффект креативной индустрии исключительно по кассовым сборам фильмов или доходам от концертов недостаточно. Эти направления создают рабочие места и формируют спрос на различные услуги. А продажа творческой продукции за рубеж обеспечивает экспортные поступления.

Креативная индустрия уже обеспечивает занятость тысяч казахстанцев. По данным Правительства, в стране в этой сфере работают 46,4 тысячи компаний, в которых заняты 156,7 тысячи человек. Во всех 20 регионах Казахстана открыты креативные хабы. Эти показатели свидетельствуют о заинтересованности в развитии творческого предпринимательства. Теперь важно создать условия, при которых такие проекты смогут закрепиться на рынке и приносить стабильный доход.

По мнению Алдияра Саматова, у каждого направления креативной индустрии свои способы монетизации, однако практически все они имеют потенциал выхода на международный рынок.

«Компьютерные игры можно продавать на международном рынке, фильмы – предлагать зарубежным и стриминговым платформам. Доход также может приносить продажа прав на создание ремейка фильма. В музыкальной индустрии, помимо стриминга, можно зарабатывать на предоставлении прав на использование произведений в рекламе, фильмах или компьютерных играх», – объясняет экономист.

При этом рассмотрение творческого продукта исключительно как товара для разовой продажи ограничивает его коммерческий потенциал.

Например, одно музыкальное произведение может использоваться в нескольких проектах, а права на показ фильма – продаваться на разных рынках. Возможность получать такой доход во многом зависит от правильного оформления авторских прав и условий заключенных договоров.

Почему важно защищать интеллектуальную собственность

В креативной экономике одним из главных активов является результат интеллектуального труда автора. Чтобы сценарий, песня, образ персонажа или дизайн приносили доход, необходимо четко определить условия их использования.

Алдияр Саматов относит вопросы лицензирования и защиты интеллектуальной собственности к числу важных факторов развития отрасли.

«Существуют также вопросы защиты интеллектуальной собственности и лицензирования. Недостаточно просто создать творческий продукт. Необходимо заранее продумать, каким образом он будет приносить доход», – отмечает он.

Автор должен понимать, кому, на какой срок и на какой территории он предоставляет право использовать свое произведение.

Эти условия договора напрямую влияют на будущие доходы. Поэтому специалистам творческих профессий наряду с предпринимательскими знаниями необходима и правовая грамотность.

На что инвестор обращает внимание в первую очередь

Еще одна важная проблема креативных проектов – привлечение финансирования. Разработка продукта требует затрат еще до его выхода на рынок, при этом заранее определить, насколько успешным он окажется, невозможно.

В таких условиях инвестору необходимо представить не только творческую концепцию проекта, но и его экономическое обоснование.

По словам Алдияра Саматова, для привлечения частного капитала важно показать, на что будут направлены инвестиции и каким образом вложенные средства планируется вернуть.

«Прежде чем представлять любой проект инвестору, необходимо показать его рентабельность и экономическую эффективность. За какой срок окупятся вложенные средства, какой уровень доходности ожидается – все это желательно подкреплять конкретными расчетами», – говорит экономист.

Финансовая модель должна учитывать не только производственные затраты, но и расходы на рекламу, распространение и вывод продукта на рынок.

Важно также обосновать прогнозируемые объемы продаж и предусмотреть действия на случай, если спрос окажется ниже ожидаемого.

Экономист выделяет несколько способов привлечения финансирования. Среди них – государственные гранты, частные инвестиции, венчурные фонды, краудфандинг и предварительные заказы. При этом необходимо оценивать, насколько каждый из этих инструментов подходит конкретному проекту.

«Привлекать средства можно и через создание сообщества. Например, музыкальные и кинопроекты могут рассчитывать на поддержку поклонников. Предварительные заказы или создание коммерческого контента по заказу также могут стать источниками финансирования», – поясняет Алдияр Саматов.

Какие проблемы должен решить межведомственный совет

Предложение о создании совета по развитию креативной экономики связано с необходимостью комплексного решения существующих проблем.

Альянс креативных индустрий Казахстана предложил координировать работу около 12 государственных органов. Кроме того, при обсуждении законопроекта была обозначена цель довести долю креативной индустрии в экономике страны до 3%.

Пока создание совета рассматривается только в качестве предложения.

Развитие творческих проектов зависит сразу от нескольких направлений государственной политики: образования, финансирования, налогообложения, защиты авторских прав и поддержки экспорта. Поэтому координация работы государственных органов может помочь согласовать решения в этих сферах и создать более благоприятные условия для развития отрасли.

Рост креативной экономики определяется не только количеством качественных произведений, но и возможностью их авторов получать стабильный доход от своего труда. Чтобы превратить талант в успешный бизнес, творческим специалистам необходима поддержка в вопросах управления проектами, финансирования, правовой защиты и продвижения продукции на рынок.