Креативные проекты Казахстана привлекли $2,69 млн инвестиций
Казахстанские креативные проекты привлекли предварительные инвестиционные договоренности на 1,2 млрд тенге.
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В Казахстане по итогам инвестиционной программы THE PITCH достигнуты 20 предварительных договоренностей о финансировании отечественных проектов на общую сумму 2,69 млн долларов США — около 1,2 млрд тенге.
Программа проходила с 22 по 27 ноября. Ее организовал Фонд развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.
В мероприятии приняли участие 70 творческих команд и 83 инвестора, в том числе представители Турции, Республики Корея и Сингапура.
Казахстанские предприниматели презентовали инициативы в сфере кино, анимации, музыки, театра, моды, дизайна, книгоиздания, образования и цифровых технологий.
Договоренности стали результатом презентаций проектов и индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами.
На следующем этапе Фонд развития креативных индустрий планирует сопровождать переговоры, содействовать заключению инвестиционных соглашений, масштабированию отечественных проектов и их продвижению на международные рынки.
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