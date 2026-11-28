В Казахстане по итогам инвестиционной программы THE PITCH достигнуты 20 предварительных договоренностей о финансировании отечественных проектов на общую сумму 2,69 млн долларов США — около 1,2 млрд тенге.

Программа проходила с 22 по 27 ноября. Ее организовал Фонд развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.

В мероприятии приняли участие 70 творческих команд и 83 инвестора, в том числе представители Турции, Республики Корея и Сингапура.

Казахстанские предприниматели презентовали инициативы в сфере кино, анимации, музыки, театра, моды, дизайна, книгоиздания, образования и цифровых технологий.

Договоренности стали результатом презентаций проектов и индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами.

На следующем этапе Фонд развития креативных индустрий планирует сопровождать переговоры, содействовать заключению инвестиционных соглашений, масштабированию отечественных проектов и их продвижению на международные рынки.