Креаторам помогут масштабировать проекты в Астане

В столице Казахстана запускается практическая акселерационная программа Creative Shift для предпринимателей, креаторов и творческих команд, развивающих проекты в сфере креативных индустрий и технологий, передает BAQ.KZ.

Программу реализуют корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» совместно с компанией MOST Business Intelligence.

Как пройдет программа

Акселерация состоит из двух этапов.

На первом этапе пройдут региональные буткемпы:

21 сентября – Алматы;

5 октября – Шымкент;

19 октября – Астана.

Второй этап пройдет в Астане в формате семидневной офлайн-менторской сессии.

Какие направления охватит

Программа рассчитана на четыре направления:

аудиовизуальное искусство;

музыка и сцена;

визуальное и прикладное искусство;

литература, медиа и искусственный интеллект.

Участники получат практические инструменты для развития и масштабирования своих проектов.

В рамках акселерации будут рассмотрены вопросы построения бизнес-модели, монетизации, продвижения, применения искусственного интеллекта, дистрибуции и привлечения инвестиций.

Как принять участие

Условия участия и порядок подачи заявок доступны в разделе «Меры поддержки».

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе QazaqCreative.