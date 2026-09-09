Креаторам помогут масштабировать проекты в Астане
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В столице Казахстана запускается практическая акселерационная программа Creative Shift для предпринимателей, креаторов и творческих команд, развивающих проекты в сфере креативных индустрий и технологий, передает BAQ.KZ.
Программу реализуют корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» совместно с компанией MOST Business Intelligence.
Как пройдет программа
Акселерация состоит из двух этапов.
На первом этапе пройдут региональные буткемпы:
- 21 сентября – Алматы;
- 5 октября – Шымкент;
- 19 октября – Астана.
Второй этап пройдет в Астане в формате семидневной офлайн-менторской сессии.
Какие направления охватит
Программа рассчитана на четыре направления:
- аудиовизуальное искусство;
- музыка и сцена;
- визуальное и прикладное искусство;
- литература, медиа и искусственный интеллект.
Участники получат практические инструменты для развития и масштабирования своих проектов.
В рамках акселерации будут рассмотрены вопросы построения бизнес-модели, монетизации, продвижения, применения искусственного интеллекта, дистрибуции и привлечения инвестиций.
Как принять участие
Условия участия и порядок подачи заявок доступны в разделе «Меры поддержки».
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе QazaqCreative.
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