Креаторы Туркестанской области продали свою продукцию на 21 млн тенге в Астане

Около 5,2 тыс. человек посетили ярмарку креативных индустрий Туркестанской области, которая прошла 29-30 августа в Астане. За два дня участники реализовали продукцию на 21 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Ярмарка состоялась на площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. В ней приняли участие 50 креаторов из Туркестанской области.

Они представили сувениры, ювелирные украшения, национальные ковры, современную дизайнерскую одежду, домбры и традиционное конское снаряжение. Посетители также могли приобрести изделия из войлока, дерева и керамики, декоративные панно, шелковые платки, тюбетейки, көрпеше и сумки.

По данным Министерства культуры и информации, за два дня ярмарку посетили около 5 200 человек, а объем прямых продаж достиг 21 млн тенге.

В программу также вошли мастер-классы и презентации стартапов и инновационных проектов с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий. Кроме того, для посетителей организовали показ мод и концерт.

Как отметили в ведомстве, участие в Creative Aimaq дает региональным креаторам возможность представить свои товары столичной аудитории, найти новых покупателей и партнеров, а также повысить узнаваемость собственных брендов.

Проект Creative Aimaq продолжится. Следующей на площадке свою продукцию представит Жамбылская область.