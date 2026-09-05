Креаторы Жамбылской области реализовали продукцию на 8,6 млн тенге в Астане

В Астане на площадке Qazaq Creative Hub открылась ярмарка «Асқақ рухты Әулиеата» Жамбылской области, организованная при поддержке Министерства культуры и информации в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, реализуемого Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий».

Важной частью ярмарки являются работы местных мастеров прикладного искусства.

Особое место занимает зал ремесел, где представлены изделия из войлока, дерева и кожи, национальные ювелирные украшения и сувенирная продукция. Также посетители могут приобрести здесь национальную одежду в этностиле.

На площадке презентовано также литературное, изобразительное и фотоискусство региона. Жамбылская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан цифровую книгу «Алтын қор», инклюзивные сказочные книги в четырех форматах, а также тактильные макеты, созданные на основе 3D-технологий. Посетителям также представлены книги местных издательств, картины художников, скульптуры и фотоработы.

Особое внимание уделено IT-проектам, объединяющим национальную культуру, образование и современные цифровые технологии. Среди представленных инициатив - интеллектуальные и социальные пространства с использованием искусственного интеллекта, цифровые системы профориентации для молодежи, а также проекты по переводу историко-культурного наследия в интерактивный цифровой формат.

Кроме того, в рамках ярмарки гостям и жителям столицы доступны казахские сказки и анимационные фильмы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

Первый день ярмарки посетили 3500 человек. Креаторы реализовали продукцию на 8,6 млн тенге.

Ярмарка работает по 6 сентября.