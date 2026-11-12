Кредит на бабушку и деньги с ее карты: в Акмолинской области подозревают внуков

В Акмолинской области полиция расследует сразу два дела, где пожилые женщины лишились денег, а подозреваемыми стали их родные внуки. Один, по данным следствия, оформил на бабушку кредит, другая перевела деньги с ее счета себе.

Первый случай произошел в Степногорске. В полицию обратилась 68-летняя жительница города. Она рассказала, что в октябре на ее имя оформили кредит через мобильное приложение на ее же телефоне.

Подозрение пало на 33-летнего внука заявительницы, ранее судимого за преступление, связанное с наркотиками. В ходе расследования мужчина признался. По факту мошенничества идет досудебное расследование.

Второй случай зарегистрирован в Есильском районе. Пострадала 57-летняя жительница одного из сел.

Как установили полицейские, ее родная внучка воспользовалась тем, что у нее был свободный доступ к телефону бабушки. Девушка похитила устройство и перевела деньги со счета потерпевшей на свой.

По этому факту возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается.