В области Жетісу завершилось судебное разбирательство по делу о крупном мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Перед судом предстал мужчина, который, пользуясь доверием граждан, оформлял на их имя кредиты и микрозаймы под предлогом помощи в решении юридических вопросов.

Получив доступ к персональным данным и электронной цифровой подписи своих жертв, мошенник использовал эту информацию для незаконного получения денежных средств. Он оформлял займы на имя потерпевших, а деньги впоследствии присваивал себе.

От его действий пострадали 14 граждан. Общий ущерб превысил 40 миллионов тенге, что сделало дело одним из наиболее резонансных в регионе за последнее время.

По приговору суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы. Судебный акт вступил в законную силу.