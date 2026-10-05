Кредитное жильё под 5%: в Астане распределят 562 квартиры

5 Октября 2026, 14:25
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Qazcontent 5 Октября 2026, 14:25
5 Октября 2026, 14:25
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Фото: Qazcontent

В Астане в ближайшее время начнётся приём заявлений на получение кредитного жилья для очередников. Проект реализуется в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

Всего планируется распределить 562 квартиры в жилых домах №36, 36/1, 36/2 и 36/3 по улице А91.

В числе предлагаемых квартир:

  • 166 однокомнатных;
  • 276 двухкомнатных;
  • 80 трёхкомнатных;
  • 40 четырёхкомнатных.

Жильё будет передаваться в чистовой отделке. Стоимость одного квадратного метра составляет 332 916 тенге.

Кредитование предусмотрено по ставке 5% годовых, при этом ГЭСВ составит от 5,2% до 5,8%. Первоначальный взнос — от 10%.

Подать заявление можно будет в личном кабинете на платформе Baspana Market.

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