Кредитное жильё под 5%: в Астане распределят 562 квартиры

В Астане в ближайшее время начнётся приём заявлений на получение кредитного жилья для очередников. Проект реализуется в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

Всего планируется распределить 562 квартиры в жилых домах №36, 36/1, 36/2 и 36/3 по улице А91.

В числе предлагаемых квартир:

166 однокомнатных;

276 двухкомнатных;

80 трёхкомнатных;

40 четырёхкомнатных.

Жильё будет передаваться в чистовой отделке. Стоимость одного квадратного метра составляет 332 916 тенге.

Кредитование предусмотрено по ставке 5% годовых, при этом ГЭСВ составит от 5,2% до 5,8%. Первоначальный взнос — от 10%.

Подать заявление можно будет в личном кабинете на платформе Baspana Market.