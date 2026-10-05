Кредитное жильё под 5%: в Астане распределят 562 квартиры
5 Октября 2026, 14:25
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5 Октября 2026, 14:255 Октября 2026, 14:25
260Фото: Qazcontent
В Астане в ближайшее время начнётся приём заявлений на получение кредитного жилья для очередников. Проект реализуется в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.
Всего планируется распределить 562 квартиры в жилых домах №36, 36/1, 36/2 и 36/3 по улице А91.
В числе предлагаемых квартир:
- 166 однокомнатных;
- 276 двухкомнатных;
- 80 трёхкомнатных;
- 40 четырёхкомнатных.
Жильё будет передаваться в чистовой отделке. Стоимость одного квадратного метра составляет 332 916 тенге.
Кредитование предусмотрено по ставке 5% годовых, при этом ГЭСВ составит от 5,2% до 5,8%. Первоначальный взнос — от 10%.
Подать заявление можно будет в личном кабинете на платформе Baspana Market.
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