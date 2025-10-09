По состоянию на 1 сентября 2025 года банковский сектор Казахстана представлен 23 банками второго уровня, из которых 15 — с иностранным участием, включая 10 дочерних, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, совокупные активы банков составили 66,6 трлн тенге, увеличившись за август на 2,4% и с начала года — на 8,3%. Основной рост обеспечен за счёт расширения ссудного портфеля на 2,7%, до 40,9 трлн тенге.

Высоколиквидные активы банков достигли 19,5 трлн тенге, или 29,3% от всех активов, что позволяет им полностью выполнять обязательства перед вкладчиками и контрагентами.

Кредиты экономике выросли на 2,4% за месяц — до 38 трлн тенге, а с начала года — на 12,7%. Из них 91,6% приходится на займы в национальной валюте. Объём кредитов субъектам бизнеса составил 14,3 трлн тенге (+1,4%), а индивидуальным предпринимателям — 2,9 трлн тенге (+5,6%).

Рост кредитования зафиксирован практически во всех отраслях — промышленности, торговле, сельском хозяйстве, строительстве и сфере связи. За восемь месяцев бизнесу выданы новые займы на 12,1 трлн тенге, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Средняя ставка по кредитам бизнесу в тенге составила 21,5%.

Кредиты населению достигли 22,7 трлн тенге, увеличившись на 3,1% за месяц. Потребительские займы составили 16 трлн тенге, ипотечные — 6,6 трлн тенге. Средняя ставка по кредитам населению в тенге — 19,3%, по ипотеке — 8,6%.

Уровень просроченной задолженности (NPL90+) остаётся стабильным — 3,5% от ссудного портфеля. Проблемные кредиты бизнеса составили 2,2%, населения — 4,5%.

Обязательства банков выросли на 2,3% — до 56,9 трлн тенге, в том числе за счёт роста депозитов физических лиц до 26,1 трлн тенге. Общий объём депозитов резидентов достиг 42,8 трлн тенге, уровень долларизации снизился до 22,2%.

Собственный капитал банков увеличился на 3,1% и составил 9,8 трлн тенге. Коэффициенты достаточности капитала остаются на комфортном уровне: К1 — 19,7%, К2 — 21,1%.

Чистая прибыль банковского сектора за январь–август 2025 года составила 1,86 трлн тенге, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рентабельность активов (ROA) составила 4,5%, капитала (ROE) — 30,8%.