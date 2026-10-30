Кредиты, депозиты и курс теңге: что изменит снижение базовой ставки

Снижение базовой ставки до 15,75% оправданно на фоне замедления инфляции. Однако сохраняющиеся риски ограничивают возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Такое мнение в беседе с корреспондентом BAQ.KZ выразил экономист Арман Байганов.

По его оценке, за девять месяцев годовая инфляция снизилась примерно на три процентных пункта и опустилась ниже 10%. Это создало условия для пересмотра ставки.

«Разница между инфляцией и базовой ставкой остается высокой - почти шесть процентных пунктов. При этом сохраняются инфляционные риски и вероятность ослабления тенге. Поэтому Национальный банк продолжает проводить умеренно жёсткую денежно-кредитную политику», - отметил Байганов.

Почему дальнейшее снижение маловероятно

Экономист считает- до конца года возможности для нового снижения ставки будут ограничены. Среди факторов, влияющих на решение регулятора, он выделил динамику российского рубля и ситуацию на нефтяном рынке.

По словам Байганова, ослабление рубля делает российские товары дешевле относительно отечественной продукции. Это усиливает конкуренцию для казахстанских производителей.

«Слишком крепкий тенге по отношению к рублю снижает конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. Это также ограничивает возможности дальнейшего снижения ставки», - пояснил эксперт.

Другой фактор - неопределенность вокруг Ормузского пролива. Как отметил экономист, высокие цены на нефть поддерживают тенге, а укрепление национальной валюты способствует удешевлению импорта и замедлению инфляции.

Однако урегулирование геополитической ситуации может привести к снижению нефтяных котировок. По оценке Байганова, это способно изменить условия, в которых Нацбанк принимает решения.

«Если мы и увидим дальнейшее снижение, то, вероятнее всего, незначительное», - считает он.

Что будет с кредитами и депозитами

Одним из последствий решения Нацбанка может стать снижение доходности банковских вкладов. Ставки по кредитам также могут уменьшиться, однако эксперт ожидает более сдержанного эффекта.

«Снижение базовой ставки, конечно, повлечет за собой снижение ставок по депозитам. Возможно, оно также положительно скажется на стоимости кредитов для населения: заёмные средства могут стать немного доступнее», - сказал Байганов.

При этом, по его мнению, замедлению инфляции способствовала и более строгая политика в сфере потребительского кредитования. Массовая выдача займов ранее поддерживала спрос и усиливала давление на цены, особенно при ограниченных возможностях внутреннего производства.

От чего будет зависеть курс теңге

В оценке перспектив курса экономист выделил прежде всего стоимость нефти и динамику иностранных валют. Высокие нефтяные котировки поддерживают теңге, а их возможное снижение создает риск его ослабления.

Дальнейшие решения по базовой ставке, по оценке Байганова, будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, ситуации на валютном рынке и внешних экономических условий.