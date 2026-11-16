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Кредиты, долги, банкротство: что делать, если нечем платить?

16 Ноября 2026, 12:30
АВТОР
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BAQ.KZ 16 Ноября 2026, 12:30
16 Ноября 2026, 12:30
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Фото: BAQ.KZ

Кредит на телефон, рассрочка на бытовую технику, ипотека или микрозайм. Сегодня взять деньги в долг проще, чем когда-либо. Но что делать, если платить по счетам больше нечем? 

Потеряли работу, снизился доход, накопились просрочки, а звонки из банка не прекращаются. Можно ли договориться с кредитором? Реально ли списать долги? И действительно ли банкротство – законный способ начать финансовую жизнь с чистого листа?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, какие права есть у заёмщиков в Казахстане, что делать при финансовых трудностях и как выбраться из долговой ямы, не нарушая закон.

Вместе с настоящим специалистом обсудим:

  • Что делать, если больше нет возможности выплачивать кредит?
  • Можно ли договориться с банком об отсрочке или уменьшении ежемесячных платежей?
  • В каких случаях кредит могут признать незаконным?
  • Что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя?
  • Чем отличается судебное банкротство от внесудебного?
  • Кто может объявить себя банкротом и какие последствия это повлечёт?
  • Можно ли полностью избавиться от долгов и начать финансовую жизнь заново?

«Возьму ещё один кредит, чтобы закрыть предыдущий», «Перестану платить – и долг сам исчезнет», «Объявлю себя банкротом, и всё спишут». Но работают ли эти способы на самом деле?

Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, истории из юридической практики, неудобные вопросы и понятные ответы о кредитах, долгах и финансовой ответственности.

«(НЕ)диванные эксперты» – программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А как считаете вы: банкротство – это возможность начать жизнь с чистого листа или способ уйти от финансовой ответственности?

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