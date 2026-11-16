Кредиты, долги, банкротство: что делать, если нечем платить?

Кредит на телефон, рассрочка на бытовую технику, ипотека или микрозайм. Сегодня взять деньги в долг проще, чем когда-либо. Но что делать, если платить по счетам больше нечем?

Потеряли работу, снизился доход, накопились просрочки, а звонки из банка не прекращаются. Можно ли договориться с кредитором? Реально ли списать долги? И действительно ли банкротство – законный способ начать финансовую жизнь с чистого листа?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, какие права есть у заёмщиков в Казахстане, что делать при финансовых трудностях и как выбраться из долговой ямы, не нарушая закон.

Вместе с настоящим специалистом обсудим:

Что делать, если больше нет возможности выплачивать кредит?

Можно ли договориться с банком об отсрочке или уменьшении ежемесячных платежей?

В каких случаях кредит могут признать незаконным?

Что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя?

Чем отличается судебное банкротство от внесудебного?

Кто может объявить себя банкротом и какие последствия это повлечёт?

Можно ли полностью избавиться от долгов и начать финансовую жизнь заново?

«Возьму ещё один кредит, чтобы закрыть предыдущий», «Перестану платить – и долг сам исчезнет», «Объявлю себя банкротом, и всё спишут». Но работают ли эти способы на самом деле?

Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, истории из юридической практики, неудобные вопросы и понятные ответы о кредитах, долгах и финансовой ответственности.

«(НЕ)диванные эксперты» – программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А как считаете вы: банкротство – это возможность начать жизнь с чистого листа или способ уйти от финансовой ответственности?