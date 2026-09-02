Кредиты, гранты и профессия: что предусмотрено для срочников в Казахстане

В Казахстане стартовала осенняя призывная кампания. В соответствии с Указом Президента городские и районные призывные комиссии уже приступили к работе.

До конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу планируется призвать около 23 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от службы.

Большая часть призывников – свыше 12 тыс. человек – пополнит ряды Вооруженных сил. Еще 7 тыс. направят в Национальную гвардию, 3 тыс. – в Пограничную службу КНБ, более 400 – в Министерство по чрезвычайным ситуациям и около 300 – в Службу государственной охраны.

Что изменилось для призывников

Часть процедур, связанных с призывом и воинским учетом, теперь проходит в цифровом формате. Благодаря системам «Цифровой призыв» и «Smart военкомат» автоматизированы постановка на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также предоставление отсрочек и освобождений.

Информация по воинскому учету доступна в личном кабинете на портале eGov.

Во время срочной службы военнослужащие могут бесплатно получить не только военно-учетную специальность, но и освоить одну из востребованных рабочих профессий. Всего предусмотрено около 20 направлений, среди которых водитель, специалист связи, парамедик и экскаваторщик.

Кредиты и поступление в вуз

Для солдат срочной службы действует отсрочка по выплате кредитов на период прохождения службы.

Еще одна возможность касается получения высшего образования. После службы предусмотрено поступление в вузы на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. В Минобороны отмечают, что параллельно продолжается цифровизация воинского учета и работа по улучшению условий прохождения срочной службы.

Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части

Минобороны показало, как срочников учат управлять БТР и «Арланами»