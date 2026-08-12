Минобороны показало, как срочников учат управлять БТР и «Арланами»

В учебном центре Десантно штурмовых войск готовят механиков водителей боевых машин. На полигоне «Берег» срочники переходят от теории к практике и впервые самостоятельно управляют БТР 80, КамАЗами и бронемашинами «Арлан», передает BAQ.KZ.

Подготовка младших специалистов длится три месяца. Сначала военнослужащие разбираются в устройстве техники, изучают ее характеристики, правила эксплуатации и обслуживания. Только после этого их допускают к практическому вождению.

Минобороны РК

Для срочников это совсем не обычная поездка за рулем. БТР 80 представляет собой бронетранспортер, «Арлан» относится к бронированным колесным машинам, а КамАЗ используется как тяжелая армейская техника. Управление такими машинами требует привычки к другим габаритам, массе и поведению на пересеченной местности.

Минобороны РК

На полигоне военнослужащие учатся проходить препятствия, выбирать скорость и оценивать дорожную обстановку. За каждым следят инструкторы и при необходимости корректируют технику вождения.

Основное внимание уделяем правильному управлению боевой машиной, преодолению препятствий, соблюдению требований безопасности и техническому обслуживанию техники. Наша задача подготовить специалиста, который после прибытия в воинскую часть сможет уверенно выполнять обязанности механика водителя, - пояснил заместитель командира учебного центра ДШВ капитан Мадияр Раимбердиев.

Для части срочников практические занятия стали первым опытом самостоятельного управления боевой техникой.

Сначала было непривычно управлять такой техникой, но с каждым занятием чувствуешь себя увереннее. Теорию мы изучили, теперь самое главное получить как можно больше практики и научиться правильно действовать в различных ситуациях, - рассказал рядовой Рахат Жаппар.

В учебном центре отдельно отрабатывают правильное прохождение препятствий, требования безопасности и обслуживание техники после занятий.

Минобороны РК

От подготовки механика водителя зависит мобильность подразделения, исправность машины и работа всего экипажа. После завершения курса военнослужащие продолжат службу уже в подразделениях Десантно штурмовых войск.