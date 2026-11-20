Казахстанские фермеры нередко вынуждены продавать урожай сразу после уборки по низкой цене, чтобы внести первый платёж по кредиту. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал такую ситуацию неприемлемой и поручил Правительству заняться её решением, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Почему фермеры вынуждены спешить с продажей урожая

По словам Президента, действующие условия кредитования не всегда учитывают особенности сельского хозяйства. Фермер получает доход после продажи продукции, но сроки погашения кредита могут вынуждать его продавать урожай сразу после уборки, когда цена невыгодна.

Токаев призвал расширить участие коммерческих банков в финансировании аграрного сектора. При этом кредиты должны выдаваться на длительный срок и на доступных условиях.

«При этом желательно добиваться установления длительных сроков кредитования на доступных для аграриев условиях. Графики погашения задолженности должны учитывать реальный производственный цикл и включать в себя отсрочку выплаты основного долга на инвестиционной стадии. Это, как говорится, благие пожелания, но и своего рода поручение. Мы все живем в одной стране, пользуемся одним и тем же воздухом, дышим им, пользуемся одной и той же водой и так далее. Поэтому здесь слишком большой разницы в доходах и тем более в понимании доступа к источникам финансирования не должно быть. Довольно часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешевой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту. Такая ситуация неприемлема, министерству и Правительству нужно приступить к решению данного вопроса», – заявил Президент.

Новые условия финансирования должны подготовить к 2027 году

Токаев также раскритиковал действующие механизмы финансирования через Аграрную кредитную корпорацию и «КазАгроФинанс».

По его словам, предприниматели сталкиваются с долгим рассмотрением заявок, сложными процедурами и недостаточной цифровизацией.

Президент поручил Правительству совместно с холдингом «Байтерек» и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года предложить единую линейку инвестиционных инструментов для аграрного сектора.

При этом Глава государства подчеркнул, что поддержка фермеров должна сопровождаться ответственным использованием государственных денег.