Кредиты, жалобы и новые банки: что изменится для казахстанцев после реформы

В Казахстане завершили масштабную реформу банковского законодательства. Новые правила затронут не только сами банки, но и заемщиков, инвесторов и клиентов страховых компаний. Об основных изменениях рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в интервью газете «Казахстанская Правда».

Одно из ключевых изменений – переход к более раннему выявлению рисков. Регулятор сможет вмешиваться еще до того, как финансовое положение банка существенно ухудшится, и при необходимости требовать дополнительный капитал.

Теперь SREP, оценка качества активов AQR и стресс-тестирование объединены в единый ежегодный цикл. Он охватывает более 85% активов банковского сектора. За последние шесть лет капитал банков вырос примерно на 7 трлн тенге, еще около 1,4 трлн тенге они поддерживают в виде надзорных надбавок.

«Риски должны выявляться до того, как они становятся проблемой, а ответственность за них должны нести прежде всего собственники и менеджмент банка», – подчеркнула Абылкасымова.

При этом проблемы частного банка, по новой модели, в первую очередь должны покрываться за счет его акционеров и инвесторов. Государственная поддержка допускается только в крайнем случае – если возникает угроза финансовой стабильности.

Кому станет сложнее получить новый кредит

Отдельный блок реформ касается закредитованности населения. Уже запрещена выдача новых займов людям с действующей просрочкой, а также некоторым заемщикам, которым ранее полностью прощали задолженность или проводили неудачную реструктуризацию.

С 2027 года в Казахстане также введут коэффициент совокупного долга к доходу заемщика.

По данным регулятора, темпы роста беззалогового потребительского кредитования уже замедлились: с 30% в 2024 году до 14,6% в 2025 году и 3,5% за первые семь месяцев 2026 года.

Единый финансовый омбудсман появится до конца года

Еще одно изменение напрямую касается клиентов банков, микрофинансовых и страховых организаций.

До конца 2026 года планируется создать единого финансового омбудсмана, который будет заниматься досудебным урегулированием споров сразу по нескольким направлениям финансового рынка.

«Это позволит человеку получать решение своего вопроса в одном понятном контуре без необходимости разбираться, какой именно институт рассматривает его спор», – пояснила глава Агентства.

С июля также начал действовать поведенческий надзор. Регулятор будет следить не только за финансовой устойчивостью организации, но и за тем, насколько понятны условия продукта, не вводит ли реклама клиента в заблуждение и не навязываются ли дополнительные услуги.

В Казахстане появится еще один иностранный банк

Реформа также упростила выход новых игроков на банковский рынок. Введены базовая и универсальная банковские лицензии, а крупные микрофинансовые организации получили возможность трансформироваться в банки.

В 2025 году лицензии получили BNK Commercial Bank и KMF Банк. До конца 2026 года Abu Dhabi Commercial Bank должен получить универсальную банковскую лицензию с возможностью работать через «исламское окно».

Новый закон впервые разрешает одному банку совмещать традиционный и исламский банкинг.

Жалобы казахстанцев анализирует ИИ

Искусственный интеллект начали активнее использовать и в финансовом надзоре. Агентство создало платформу FinAI, которая объединяет более 20 цифровых инструментов, в том числе свыше 10 решений на основе ИИ.

Отдельно работает «Фабрика обращений»: система анализирует около 180 тысяч жалоб граждан в год, группирует их по проблемам и помогает выявлять повторяющиеся нарушения.

«Если тысячи граждан сталкиваются с одной и той же проблемой, вопрос уже не в отдельных жалобах. Необходимо смотреть на сам продукт, практику его продажи или бизнес-процесс финансовой организации», – отметила Абылкасымова.

Что еще планируют изменить

Отдельные реформы готовятся для рынка капитала и страхования. В Курултай до конца года планируют внести новый закон о рынке капитала. Он должен упростить компаниям выпуск облигаций и выход на биржу. Сейчас в Казахстане открыто 5,2 млн брокерских счетов, из них около 276 тысяч активны.

В страховании планируется пересмотреть систему обязательных видов страхования, расширить добровольное страхование жилья, здоровья и жизни, а также перевести оформление полиса и получение выплаты в полностью цифровой формат.