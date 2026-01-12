  • 12 Января, 16:08

Крематорий в Алматы скоро откроется

Сейчас разрабатывается прайс-лист на его услуги.




Фото: BAQ.KZ

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы, что крематорий скоро начнет свою работу. Уже зарегистрирован приказ Минэкономики, который обновил правила погребения и ухода за могилами, передает BAQ.KZ.

– Новые правила создают правовую основу для деятельности крематориев и позволяют впервые на законодательном уровне проводить кремацию, — отметили в пресс-службе УОЗ Алматы.

Крематорий начнёт работу с соблюдением всех санитарных и правовых норм после вступления приказа в силу. Сейчас утверждается прайс-лист на услуги через наблюдательный совет патологоанатомического бюро.

Напомним, строительство крематория  планировалось с 2020 года. Запуск несколько раз переносили из-за отсутствия нормативов для работы крематориев.

