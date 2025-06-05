Кремль не исключил возможности обращения к Казахстану по делу Артема Тимофеева, которого российские спецслужбы подозревают в причастности к атаке украинских беспилотников на военные объекты, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что расследованием занимается спецслужбы, и заверил: Москва примет все необходимые меры.

"Это вопрос к специальным службам. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Тимофеева из Казахстана.

По неподтвержденным данным, Артем Тимофеев, объявленный в розыск после дрон-атаки на аэродром в Иркутской области, мог выехать на территорию Казахстана.

Ранее администрация города Усть-Кут распространила ориентировку на Тимофеева, указав, что он "возможно, причастен к атаке БПЛА на военный аэродром Белая". Однако позже сообщения с его фото были удалены из Telegram-канала и "ВКонтакте".

По информации Telegram-канала Baza, беспилотники были запущены с грузовиков, находившихся вблизи аэродрома, и эти транспортные средства якобы принадлежали Тимофееву.

Агентство РИА Новости установило, что подозреваемый ранее проживал в одной из квартир в Челябинске. Новые жильцы подтвердили, что видели его за неделю до происшествия.

Напомним, атака на военный аэродром в Иркутской области произошла 1 июня. Взрывные устройства были доставлены дронами, запущенными с территории рядом с военным объектом.