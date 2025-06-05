Кремль не исключил обращение к Казахстану по делу о дрон-атаке
Россия может запросить экстрадицию фигуранта дела об атаке БПЛА, скрывшегося в Казахстане.
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Кремль не исключил возможности обращения к Казахстану по делу Артема Тимофеева, которого российские спецслужбы подозревают в причастности к атаке украинских беспилотников на военные объекты, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что расследованием занимается спецслужбы, и заверил: Москва примет все необходимые меры.
"Это вопрос к специальным службам. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Тимофеева из Казахстана.
По неподтвержденным данным, Артем Тимофеев, объявленный в розыск после дрон-атаки на аэродром в Иркутской области, мог выехать на территорию Казахстана.
Ранее администрация города Усть-Кут распространила ориентировку на Тимофеева, указав, что он "возможно, причастен к атаке БПЛА на военный аэродром Белая". Однако позже сообщения с его фото были удалены из Telegram-канала и "ВКонтакте".
По информации Telegram-канала Baza, беспилотники были запущены с грузовиков, находившихся вблизи аэродрома, и эти транспортные средства якобы принадлежали Тимофееву.
Агентство РИА Новости установило, что подозреваемый ранее проживал в одной из квартир в Челябинске. Новые жильцы подтвердили, что видели его за неделю до происшествия.
Напомним, атака на военный аэродром в Иркутской области произошла 1 июня. Взрывные устройства были доставлены дронами, запущенными с территории рядом с военным объектом.
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