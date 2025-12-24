Кремль не поддержал обновлённый мирный план по Украине из 20 пунктов, который представил президент Владимир Зеленский, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом 24 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству. В Москве считают документ лишь отправной точкой для переговоров и намерены добиваться его серьёзной доработки. По данным источников, Россию не устраивает ряд положений плана. В частности, Кремль настаивает на более жёстких ограничениях для украинской армии, чем те, что предлагает Киев. Проект предусматривает численность ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время, однако в Москве считают этот лимит слишком высоким.

Также Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток и закрепления нейтрального статуса Украины даже в случае её вступления в Евросоюз. Кроме того, Кремль поднимает вопросы статуса русского языка, снятия санкций и судьбы замороженных на Западе российских активов — в представленном плане, по его мнению, эти темы прописаны недостаточно чётко. Несмотря на критику, Москва не стала полностью отвергать инициативу Киева. Как отмечает Bloomberg, Кремль не хочет обострять отношения с президентом США Дональд Трамп и заявляет о готовности продолжать диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе контактов с США и позиция российской стороны уже доведена до американских переговорщиков.

Один из самых сложных пунктов — территориальный вопрос. Киев предлагает вывод российских войск из ряда регионов и фиксацию линии соприкосновения на юго-востоке страны. Москва, в свою очередь, требует вывода украинских войск из Донецкой области. США рассматривают компромиссный вариант, включая идею свободной экономической зоны, но окончательных договорённостей по этому вопросу пока нет.