Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал известие о смерти бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта. По его словам, Владимиру Путину было незамедлительно доложено о произошедшем, и новость стала шоком, передает BAQ.KZ со ссылкой на vedomosti.ru.

"Информация такого рода всегда трагическая и печальная. Это не может не шокировать", — заявил Песков в ходе конференц-колла, добавив, что не хотел бы давать комментарии до окончания расследования.

Он также подчеркнул, что все обстоятельства произошедшего выясняет следствие.

"Можно рассуждать, но это больше прерогатива политологов и СМИ. Нам это не с руки", — отметил представитель Кремля.

Роман Старовойт был найден мертвым 7 июля 2025 года в собственном доме в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Официальная причина смерти будет установлена по итогам следственных мероприятий.

Незадолго до происшествия президент России Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности министра транспорта.

Один из собеседников "Ведомостей" заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительной информации, показания на Старовойта мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.