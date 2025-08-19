Этой осенью 24 стартапа из Центральной Евразии и других стран примут участие в международных программах AlchemistX и Silicon Valley Residency в Кремниевой долине, передает BAQ.KZ.

Программы стартуют 3 сентября в Пало-Альто и откроют для команд доступ к венчурной экосистеме США, инвесторам и технологическим корпорациям.

В 2025 году за право попасть в Кремниевую долину боролись 225 стартапов из 20 стран, из которых 134 прошли скрининг, и лишь 24 вошли в финальный список. Среди них 10 стартапов из Казахстана и Узбекистана попали в программу AlchemistX, ещё 14 проектов, включая команды из Катара, США, Сингапура, Грузии и Монголии, — в Silicon Valley Residency.

"AlchemistX & Silicon Valley Residency – стратегический коридор, соединяющий Центральную Евразию с Кремниевой долиной. Лучшие стартапы региона получили возможность работать в одной из самых конкурентных инновационных экосистем мира. Результаты 2024 года показали: 22 стартапа за четыре месяца суммарно заработали 380 тысяч долларов и привлекли 1,4 миллиона долларов инвестиций", — отметил министр цифровизации Казахстана Жаслан Мадиев.

Участников ждёт четырёхмесячное погружение: индивидуальное менторство от венчурных партнёров, участие в отраслевых мероприятиях, практические сессии по выходу на рынок США и финальный Demo Day перед инвесторами. Команды смогут зарегистрировать бизнес в США, заключить первые сделки и интегрироваться в международное сообщество Silkroad Innovation Hub.

"Silkroad Innovation Hub создавался как мост между Центральной Евразией и Кремниевой долиной. Наши программы открыли сотням стартапов двери в американский рынок, помогли найти первых клиентов и привлечь инвестиции. Участие в AlchemistX и Silicon Valley Residency подтверждает, что проекты региона конкурентоспособны на глобальном уровне", — подчеркнул CEO Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев.

Программы реализуются Astana Hub совместно с IT Park Uzbekistan, Silkroad Innovation Hub и Alchemist Accelerator при поддержке министерств цифрового развития Казахстана и Узбекистана, а также венчурных фондов двух стран.

Выход стартапов Казахстана и Узбекистана в Кремниевую долину укрепляет позиции региона на глобальной технологической карте и открывает новые перспективы для интеграции в мировую инновационную экосистему.