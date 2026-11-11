Крепкое словцо в прямом эфире: тиктокер из Мангистау проведет неделю под арестом
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21-летний житель Мангистауской области получил семь суток ареста за нецензурную брань в прямом эфире TikTok. Нарушение полицейские нашли, когда следили за соцсетями.
Молодой человек из Тупкараганского района вел трансляцию в селе Таушык. По данным полиции, во время эфира он ругался нецензурно и проявлял неуважение к окружающим.
Суд признал его виновным и назначил административный арест на семь суток.
В полиции напомнили, что прямой эфир в соцсетях не освобождает от ответственности. За нарушение общественного порядка, неуважение к людям и нецензурную брань в случаях, предусмотренных законом, наказывают в административном порядке.
Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі» поручил правоохранительным органам строже реагировать на грубость в общественных местах.
«В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами», – заявил Глава государства.
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